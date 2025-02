La polemica sugli esperti Fua a Messina, l'assessore Carreri: "Bandi pubblicati su INPA"

L'avviso per il reclutamento degli esperti FUA è stato pubblicato anche sul portale INPA, pur non essendo obbligatorio. Di conseguenza, l'affermazione del PD messinese, che ipotizzava il mancato inserimento dell'avviso sulla piattaforma, risulta infondata. Ancora una volta, nel tentativo di attaccare a tutti i costi e criticare l’operato dell’amministrazione Basile, il PD non si è preso il giusto tempo per verificare come stiano effettivamente le cose"afferma l'assessore e coordinatore cittadino di Sud chiama Nord Nino Carreri.

"Lo spieghiamo noi senza difficoltà - continua Carreri - Sebbene gli enti locali non siano tenuti a pubblicare tali avvisi su INPA, in questo caso la pubblicazione è comunque avvenuta ed è consultabile al seguente link. L'obbligatorietà è infatti richiamata solo per le procedure concorsuali in quanto il comma 1 del richiamato articolo 35-ter decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede, in particolare, che solo l’assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto e nelle autorità amministrative indipendenti avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione al Portale. Tanto si doveva per chiarezza nei confronti dei cittadini, che hanno il diritto di sapere che questa amministrazione ha sempre operato nel pieno rispetto delle norme. Siamo certi che chi legge saprà trarre le giuste conclusioni."