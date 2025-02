"Disastro annunciato" a Zafferia, una quarantina le famiglie isolate. Gli abitanti: "Rischiamo come a Giampilieri". Sopralluogo del sindaco Basile VIDEO

Sono una quarantina, le famiglie di Zafferia che sono isolate sette ore dopo il nubifragio che si è abbattuto sulla zona. Venti si trovano in contrada Fornaci, altre venti abitano lungo la via Cuba. Le uniche strade di collegamento con la viabilità principale sono state invase dall’acqua del torrente che ha esondato stamattina intorno alle nove. Si calcola che in sole tre ore è caduta la stessa quantità di pioggia che si registra in un intero mese. Una decina di auto sono scivolate verso valle trasportate dalla forza delle acque: sono adesso una sull’altra e sono gli stessi abitanti della zona che, aiutandosi l’uno con l’altro, stanno cercando di liberarle dal fango. La priorità resta infatti quella di liberare la strada che porta alla zona di Chiesa Vecchia per evitare che un’eventuale nuova pioggia possa fare ulteriori danni.

Sin da stamattina la salma di un uomo deceduto improvvisamente in questa zona deve essere trasferita in chiesa, ma le condizioni della viabilità non lo consentono in nessun modo. Nel corso del pomeriggio, anche il primo cittadino Federico Basile ha fatto visita alla zona per rendersi conto della situazione. Ha detto di essere in continuo contatto con il governatore Renato Schifani e che è stata avviata da tempo una progettualità per ridare sicurezza a questa zona che non è la prima volta che diventa protagonista di questo tipo di disastri.