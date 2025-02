Capo d’Orlando, sbocchi a mare delle acque piovane: l’emergenza è ormai dietro la porta

Dopo le ultime violente mareggiate sarebbero a rischio, a Capo d’Orlando, anche gli sbocchi a mare del sistema delle acque bianche.

Ad accendere i riflettori su queste problematiche sono state le acque di scolo provenienti dalle ultime piogge che non sono riuscite a raggiungere nella loro totalità il mare perché impedite dalla sabbia che i marosi hanno spinto verso la bocca delle condotte, ostruendole in maniera quasi totale.

Così sulla spiaggia si sono formate delle vere e proprie dune che hanno bloccato la fuoriuscita di parte del liquido generando vere e proprie pozze d’acqua che rischiano in breve tempo di trasformarsi in enormi e poco igienici pantani puzzolenti.

Questo è accaduto alla foce del torrente Forno mentre meno visibile, ma altrettanto problematico, è quanto avvenuto all’imbocco dello scatolare di via 27 Settembre. Se dovessero verificarsi mareggiate di levante il rischio che gli sbocchi vengano otturati completamente sarà dunque veramente alto. Il che significa, come già successo nel passato proprio per quello della via 27 Settembre, nel centro città, che le acque torrenziali potrebbero esondare dai tombini se non dovessero trovare la via d’uscita naturale verso il Tirreno.

Intanto, relativamente ai lavori di somma urgenza di via Trazzera Marina, dove un’impresa sta operando per mettere al sicuro le case minacciate dai marosi, da Palazzo Europa spiegano che il fermo del cantiere è dovuto alla mancanza di massi naturali da posizionare sulla spiaggia.