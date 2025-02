Spaccio di crack a Messina: ai domiciliari un 29enne

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato – in flagranza di reato – un 29enne messinese , già noto alle Forze dell’Ordine, in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, ritenuto responsabile del reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga sequestrata è stata inviata ai carabinieri del RIS di Messina per i relativi accertamenti di laboratorio, mentre l’acquirente, una volta identificato, è stato invece segnalato alla Prefettura di Messina quale assuntore di droghe. Condotto in caserma in stato di arresto, il 29enne è stato poi ristretto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.