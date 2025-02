Messina, martedì la riapertura dei giardini di Montalto. Convenzione tra Comune e parrocchia

Martedì 4 febbraio, alle ore 10.30 nel corso di un incontro, aperto alla stampa, si procederà alla firma della convenzione tra il Comune di Messina e la parrocchia di Montalto che ufficializzerà la riapertura dei Giardini di Montalto. Alla cerimonia, presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore al Patrimonio Roberto Cicala, prenderà parte il parroco della Chiesa di Montalto padre Lorenzo Campagna.

La restituzione alla fruizione della cittadinanza dei Giardini del parco di Montalto, chiuso da anni, rappresenta il proseguimento della proficua attività dell’Amministrazione comunale volta al recupero di spazi urbani, attuata nella fattispecie con il provvedimento della Giunta comunale n. 702 del 31.12.2024, con il quale l’esecutivo di palazzo Zanca ha approvato la convenzione tra Comune di Messina e la parrocchia di Montalto, con l’obiettivo di far vivere il Santuario di Montalto non solo come luogo di culto, ma anche di ammirazione della bellezza paesaggistica della Città per la sua posizione panoramica, nonchè destinare il parco circostante a luogo di aggregazione per la comunità locale e i turisti presenti a Messina.