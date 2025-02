Messina, incidente a un incrocio della via Catania: scooterista in ospedale

Incidente all'intersezione tra le vie Catania e Sardegna. Ad avere la peggio uno scooterista che dopo l'impatto del mezzo a due ruote con un'auto è rimasto sull'asfalto per quasi mezz'ora prima dell'arrivo dell'ambulanza. L'uomo è stato trasportato al vicino ospedale Piemonte e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul posto per i rilievi la polizia municipale. A coordinare rilievi e viabilità il comandante Giovanni Giardina.