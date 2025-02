Messina, due cavalli scappano dalla stalla e si avventurano in via La Pira fra la curiosità dei passanti

Due cavalli, fuggiti da una stalla di Zafferia a Messina, per quasi un'ora hanno tranquillamente passeggiato in via La Pira fra la curiosità di passanti e automobilisti. La presenza degli animali ha creato anche un po' diapprensione nel timore che potessero imbizzarrirsi.

Grazie all'intervento degli operatori di un vicino maneggio e della Polizia Municipale, con in testa il comandante Giovanni Giardini, i due cavalli sono stati condotti in una stazione di servizio dove li ha recuperati il proprietario.