Lipari, l'acqua torna potabile e il sindaco revoca l'ordinanza

Revocata l’ordinanza sindacale dello scorso 28 gennaio con la quale era stato vietato, in via precauzionale, alla popolazione residente nelle frazioni liparesi di Annunziata, Pianoconte, Quattropani, Santa Margherita, Piano Greca, Lami, Sparanello e nelle contrade di Valle e Ponte, di utilizzare l’acqua della rete pubblica comunale per il consumo umano diretto e per la preparazione di bevande o alimenti. All’origine del divieto la presenza di coliformi totali non conformi ai valori di parametro nei serbatoi di Lami, Annunziata Due Vie, Varesana e Monte Sant’Angelo.

La revoca dell’ordinanza, e quindi il via libera all’uso dell’acqua potabile, è arrivato ieri quando il responsabile del servizio idrico, Domenico Russo, è entrato in possesso degli esiti delle analisi di laboratorio, eseguiti sui campioni di acqua prelevati il 29 gennaio nei serbatoi “incriminati”: esiti che hanno evidenziato l’assenza di inquinanti microbiologici.