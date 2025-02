A Venetico taglio del nastro per l'oratorio dedicato al beato Carlo Auctis

In un'atmosfera che profuma di amicizia e di unione sboccia l’Oratorio Carlo Acutis di Venetico per offrire un profondo contributo nel segno della crescita della comunità. Con gioia, nella chiesa della Madonna delle Grazie, in concomitanza con la commemorazione di San Giovanni Bosco, che ricade il 31 gennaio, la nuova sede ha aperto le porte a tanti giovani e famiglie. Un momento emozionante sancito dalla benedizione del parroco di Venetico Marina, nonché guida dell'Oratorio, padre Santino Cannistrà . Accanto a lui erano presenti anche padre Antonino Merlino , parroco di Venetico Superiore, con il quale il gruppo ha collaborato per la realizzazione del nuovo progetto, padre Francesco Farsaci di Fondachello, padre Alessandro Lo Nardo di Spadafora, padre Fabio di Rometta, padre Francesco Cucinotta di Scala Torregrotta e padre Dario Mostaccio della parrocchia Sacro Cuore di Milazzo. Ha partecipato alla cerimonia anche il sindaco Francesco Rizzo , che ha sottolineato il valore di queste realtà dove si cresce in maniera sana e si condividono le più belle sfumature dell'amicizia.

«Questo progetto - ha detto il vicepresidente dell'Oratorio Antonio Vinci - nasce con il desiderio di offrire a tutti, e in particolare ai giovani, uno spazio di crescita spirituale, formazione umana e condivisione fraterna. In un'epoca che spesso sembra allontanarci dal cuore dei valori cristiani, abbiamo sentito l'urgenza di creare un punto d'incontro dove la fede possa essere vissuta in modo autentico, dove il cammino verso la santità non sia un ideale lontano, ma una realtà concreta che possiamo costruire insieme, giorno dopo giorno. Carlo Acutis, il giovane beato a cui dedichiamo questo Oratorio, e che verrà canonizzato nell’aprile di quest’anno, è un esempio straordinario di come si possa vivere la fede in modo autentico e concreto, trasformando la quotidianità in un cammino verso la santità». Fanno parte del direttivo, padre Cannistrà, in qualità di presidente, Antonio Vinci, vicepresidente, Marco Calafiore, segretario, Tania Pollicino, tesoriera. Tra i componenti ci sono anche Chiara Estollere, Marina Giorgianni, Vincenzo Parisi, Giuseppe Accetta, Totuccio Parisi, Dora Portaro, Carlo Novello Antonio Giorgianni, Felice Villari, Fortunato Sindoni, Salvatore Gerbino e Valeria Priulla.