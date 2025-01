Messina, ecco il pronto soccorso del Policlinico: oggi l’inaugurazione con il presidente della Regione Schifani

L’inaugurazione ufficiale è fissata per questa mattina alle 10.30. Ma noi siamo andati a vedere ieri sera al padiglione E del Policlinico l’effetto che faceva in notturna con tutte le luci accese il nuovo pronto soccorso generale. Una struttura fondamentale per la città, ma anche per la Sicilia e la Calabria.

Un cantiere che fu aperto nell’ormai lontano dicembre del 2020, quindi in piena era covid, ed è passato attraverso mille e mille difficoltà.

Oggi al padiglione E è prevista una cerimonia d’inaugurazione, cui prenderanno parte il presidente della Regione Renato Schifani, la neo assessora regionale alla Salute Daniela Faraoni, la rettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari, e il direttore generale del Policlinico “G. Martino” Giorgio Giulio Santonocito.

Il nuovo pronto soccorso generale del padiglione E avrà una superficie complessiva di oltre 2 mila metri quadri, di cui al piano terra oltre 1.100 metri con una sala rossa con 5 posti letto monitorati, una sala arancione con 3 posti letto, due sale azzurre con 6 posti letto, una Osservazione Breve Intensiva (Obi) con 7 posti letto. Al piano superiore la Medicina di urgenza con 10 posti letto tutti monitorati. Una ampia sala Triage affiancata dall’ufficio della Polizia di Stato che assicura le funzioni di polizia nel pronto soccorso. Ogni sala è dotata di sistemi di sorveglianza sanitaria per la sicurezza dei pazienti e - in avviamento - la sperimentazione di body cam per la sicurezza degli operatori, che costituisce obiettivo primario della nostra Azienda. Al piano terra trova spazio anche un ambiente dedicato al bio contenimento con 3 posti letto monitorati per la gestione dei pazienti affetti da patologie infettivo-diffusive.