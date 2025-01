Torna "Il Mangiastorie" su Rtp: oggi appuntamento con... il cibo è salute

Torna "Il Mangiastorie", il format di Rtp. Ogni puntata sarà occasione per raccontare sei storie unite da un fil rouge, che ci darà il modo di rivivere emozioni, ricordi. In questa puntata esploreremo l'affascinante connessione tra alimentazione, salute e benessere emotivo. Attraverso le nostre storie, scopriremo come una dieta sana ed equilibrata possa migliorare la nostra qualità di vita, prevenire malattie e sostenere il nostro benessere fisico e mentale. La gente associa il cibo al piacere per diverse ragioni biologiche, culturali e psicologiche. Con l'aiuto di esperti in nutrizione e medicina, approfondiremo gli effetti positivi di un'alimentazione bilanciata, dall'energia quotidiana alla prevenzione di patologie croniche.

Il cibo: non solo come fonte di nutrimento, ma come chiave del benessere e della felicità! Al mangiastorie con noi nella sala di cardile forni ci sono: le biologhe Carmen Simone e Monica Mondello, il cardiologo Nino Campisi e il prof di Scienze dell’alimentazione dell'Università di Messina Herbert Ryan Marini. Ospiti ci saranno anche Valentina Frassica e Giuseppe Sorrenti, la seconda generazione dei soci del Birrificio Messina.