Continua a piovere all’interno del Palalberti. Le ingenti piogge di mercoledì pomeriggio hanno messo a dura prova la copertura dell’impianto. Pozze d’acqua si sono formate sul parquet, sugli spalti e all’ingresso della gradinata solitamente occupata dai tifosi organizzati. Le previsioni meteo non sono incoraggianti: Barcellona Basket- Rende di domenica, valida per il campionato di serie B interregionale, rischia di essere dirottata in altra sede.