Ancora un pedone ferito in un incidente stradale. Questa volta è accaduto sulla Ss 114 all'altezza del bivio per Zafferia. Il pedone, un uomo di 72 anni, è stato investito da un'auto mentre attraversa la strada. È intervenuta un'ambulanza che ha trasportato il pedone in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico per essere sottoposto ad accertamenti. Sul posto la polizia municipale.