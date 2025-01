Messina, falla nella rete idrica: si apre una voragine in via Salandra

Nuova falla sulla rete colabrodo cittadina. In via Salandra, tra via del Santo e via Catania, oggi si è aperta una voragine causata da una perdita d'acqua importante. L'ennesima di una lunga serie che sta caratterizzando le ultime settimane. Paura tra gli abitanti che raccontano di avere udito un boato. La circolazione è difficile. Non è che l'ennesimo inconveniente su una conduttura che mostra ogni giorno la sua inconsistenza.