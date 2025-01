Un incidente tra un’auto e un furgone ha mandato in tilt il traffico in via La Farina, all’incrocio con via Maddalena, nei pressi del parcheggio "La Farina", conosciuto anche come "Fosso". Nell’impatto una donna ha riportato ferite lievi ed è stata assistita sul posto dai soccorritori. L’incidente, avvenuto in un orario serale con ancora elevata circolazione, ha causato lunghe code e disagi alla viabilità.