Messina, era ai domiciliari con 3 kg di petardi vietati e un cardellino di specie protetta: denunciato un 52enne

I carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno denunciato – in stato di libertà – un 52enne messinese, ritenuto responsabile dei reati di detenzione illecita di materie esplodenti e possesso di animali appartenenti a specie protetta. Ad operare sono stati i carabinieri della Stazione di Messina Giostra che, durante una verifica effettuata presso l’abitazione del 52enne, in atto detenuto agli arresti domiciliari, hanno notato un involucro sospetto in un angolo della casa. All’interno sono stati trovati diversi petardi pirotecnici costituiti da oltre tre chili complessivi di polvere pirica.

Nella disponibilità dell’indagato è stata altresì trovata e sequestrata anche una gabbietta con un piccolo volatile appartenente alla specie protetta dei carduelis carduelis, individuato con il supporto tecnico dei Carabinieri Forestali del Centro Anticrimine Natura di Catania, Reparto dell’Arma con compiti in ambito ambientale e alla tutela delle specie di fauna e flora protette. Il materiale esplodente è stato consegnato ai Carabinieri Artificieri di Catania che hanno proceduto alla distruzione. Il cardellino, invece, è stato affidato ad un centro di recupero fauna selvatica di Messina, per la successiva liberazione.