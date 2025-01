Messina, paura a villaggio Aldisio: palo della luce si spezza e crolla su una casetta FOTO

In via Rosso da Messina, a villaggio Aldisio, un palo della pubblica illuminazione si è spezzato crollando su una delle casette della stradina parallela al viale Gazzi. Per fortuna i cavi hanno trattenuto la parte che si è staccata, altrimenti i danni potevano essere peggiori. Un boato ha spaventato i tanti abitanti delle baracche, immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco. Si attende l'Enel per la messa in sicurezza.