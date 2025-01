Incidente a Messina, scontro auto-moto sul corso Cavour: un ferito

È di un ferito il bilancio dell'incidente che si è verificato questo pomeriggio in via Cavour. Coinvolti un'auto e una moto che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati. Ad avere la peggio il motociclista che è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Piemonte. Non sarebbe in condizioni gravi. Gli agenti della sezione Infortunistica al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro.