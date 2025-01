Stromboli, sorpreso a rubare in casa: arrestato un 26enne

A Stromboli, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di reato, un 26enne cittadino extracomunitario ritenuto presunto responsabile del reato di furto in abitazione.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di eri, quando la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Milazzo ha ricevuto una chiamata di una cittadina di Stromboli che aveva segnalato di aver visto un individuo entrare in casa sua.

In risposta, sul posto è stata inviata una pattuglia di militari della locale Stazione che, giunti rapidamente sul luogo segnalato, si erano introdotti nell’abitazione indicata, laddove hanno sorpreso un giovane individuo ancora intento a rovistare nella vetrina del soggiorno, poi identificato nel 26enne straniero, subito sottoposto a controllo e perquisizione.

All’interno di uno zaino del 26enne, i Carabinieri hanno trovato la refurtiva consistente in oggetti vari e una piccola somma di danaro, restituita alla proprietaria di casa.

L’uomo è stato così arrestato ed ora dovrà rispondere del reato a lui addebitato.