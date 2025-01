Messina, il prof che faceva sesso con gli studenti: ipotesi di estorsione da parte dei ragazzi

Una mossa poi non tanto a sorpresa che mira a cambiare il corso del processo. L’ha fatta ieri mattina la difesa al secondo atto dell’udienza preliminare a carico del professore 36enne Giulio Chiofalo, che insegnava presso l’Istituto superiore “A. M. Jaci”, arrestato nel 2023 dai carabinieri della Pg della Procura per gli incontri sessuali con alcuni suoi studenti.

Ieri mattina il docente, che ha già optato per il rito abbreviato, è comparso nuovamente davanti al gup Eugenio Fiorentino e il suo legale, l’avvocato Salvatore Silvestro, ha formalizzato la richiesta che venga acquisito agli atti il fascicolo del Tribunale dei minori, per un risvolto inatteso e clamoroso venuta a galla nella vicenda nell’ottobre scorso. Ovvero che la Procura per i minorenni aveva chiuso l’indagine scaturita dalle dichiarazioni rilasciate proprio dal docente subito dopo l’arresto: aveva infatti detto di essere stato vessato con richieste estorsive in più occasioni da alcuni dei ragazzi con cui intratteneva rapporti sessuali. Il gup Fiorentino ha accolto la richiesta e poi ha rinviato tutti al prossimo 25 marzo per una nuova udienza. Nel procedimento si sono già costituiti come parte civile all’udienza scorsa i tre studenti molestati, che sono rappresentati dagli avvocati Massimo Rizzo, Tancredi Traclò e Antonello Scordo.

L’indagine prese il via ad ottobre del 2023, dopo la denuncia della madre di uno studente di 17 anni, che si era accorta di qualcosa di strano nel comportamento del figlio, e soprattutto della sua improvvisa disponibilità economica e dei parecchi regali ricevuti. Dalle indagini condotte dai carabinieri della Pg emerse che sin dal 2022 Chiofalo ebbe rapporti sessuali con il giovane in cambio di denaro e regali.

Furono anche effettuate una serie di acquisizioni, tra telefonini e computer, per cercare di ricostruire la “catena” di rapporti sui social e sui cellulari che legò per un periodo il docente con i ragazzi, con lo scambio di messaggi che precedevano o seguivano gli incontri a sfondo sessuale.