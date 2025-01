Omicidio Pappalardo a Messina, oggi i funerali della 62enne uccisa dal figlio

Saranno celebrati lunedì alle 15.30 nella parrocchia di San Clemente i funerali di Caterina Pappalardo, la 62enne trucidata dal figlio Giosuè Fogliani martedì scorso. Dopo l'esame autoptico, che è stato eseguito giovedì pomeriggio la salma è stata dissequestrata e restituita ai familiari. A celebrare le esequie sarà padre Luigi La Rosa.

Il 26enne ha ucciso la madre con quasi cento coltellate, infierendo sul corpo anche dopo la morte della povera donna. Un accanimento ed una veemenza che denotano un rancore covato nel tempo ma anche una condizione psichica come minimo instabile. Non a caso i legali del 26enne gli avvocati Oleg Traclò e Daniele Straface al termine dell'interrogatorio davanti al gip, nel quale il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere, hanno annunciato la richiesta di perizia psichiatrica.