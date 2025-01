Fondazione "Messina per la Cultura", insediato il nuovo Comitato di Indirizzo

Nuova fase per la Fondazione "Messina per la Cultura".

"Dopo aver preso atto delle dimissioni per motivi personali dei precedenti componenti, sono orgoglioso di annunciare - ha detto il sindaco Federico Basile - che oggi si è formalmente insediato il nuovo Comitato di Indirizzo. Un grande in bocca al lupo e augurio di buon lavoro alla Dott.ssa Mirella Vinci e al Prof. Stello Vadalà, che insieme a me in qualità di Sindaco, guideranno questa importante realtà culturale per la nostra città".