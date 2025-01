Comune di Messina, tre nuove esperte per i progetti di coesione: rientra a palazzo Zanca anche Loredana Bonasera

Come previsto, Loredana Bonasera, ex presidente di Amam, torna nella squadra dell’amministrazione Basile. È stata, infatti, nominata, su indicazione di una commissione presieduta dal direttore generale Salvo Puccio, esperta a supporto delle attività di progettazione per l’attuazione delle politiche di coesione 2021/2017. Insieme a lei, un’altra ex componente del Cda di Amam, l’avvocata Alessandra Franza, e la professionista Paola Lombardo. Per questi incarichi, a tempo determinato, il budget stanziato dal Comune è di poco più di 107 mila euro.