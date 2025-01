Amam, intervento straordinario sull'acquedotto Fiumefreddo: domani a Messina possibili interruzioni dell'erogazione idrica

L'Amam ha annunciato la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria su un tratto dell’acquedotto Fiumefreddo, emersa durante un monitoraggio ispettivo.

Per la giornata di oggi, lunedì 20 gennaio, la distribuzione idrica a Messina proseguirà regolarmente. Per domani, invece, martedì 21 gennaio, l’azienda avverte che potrebbero verificarsi riduzioni nell’orario di erogazione in alcune aree del territorio comunale.

L'Amam rassicura i cittadini che ulteriori dettagli e aggiornamenti verranno comunicati tempestivamente nelle prossime ore.