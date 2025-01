"Nebrodi 2", la seconda inchiesta sulla mafia dei pascoli e le truffe all’Agea dei clan mafiosi tortoriciani: in 54 a giudizio

Tutti e 54 a giudizio. Il processo inizierà il prossimo 13 marzo davanti ai giudici del tribunale di Patti. Ha deciso così la gup Monia De Francesco ieri mattina al Palazzo di giustizia di Messina a conclusione della maxi udienza preliminare per l’operazione Nebrodi 2. È la seconda puntata della lotta alla mafia dei pascoli, quella dei gruppi tortoriciani che truffavano milioni di euro all’Unione Europea e all’Agea sui terreni agricoli. È in pratica il seguito della Nebrodi 1, che scattò nel gennaio del 2020, e ha già registrato la sentenza d’appello.

La maxi udienza vedeva coinvolti inizialmente 59 imputati e 8 imprese agricole. E sul fronte delle parti civili, è questa la svolta dopo anni di oscurantismo, si sono costituiti parecchi tra gli imprenditori agricoli e gli allevatori che per anni sono stati vessati dai gruppi mafiosi. Ieri mattina si sono consumati gli ultimi passaggi tecnici, con la conclusione delle arringhe difensive. Poi la gup De Francesco è entrata in camera di consiglio per decidere tutto.

All’udienza scorsa, il 18 ottobre, la gup aveva accolto la richiesta di accedere al rito abbreviato “secco” per cinque imputati, che quindi “escono” dal procedimento principale. Si tratta di: Rosario Iuculano, Basilio Lionetto, Sebastiano Galati Giordano del 1989, Giuseppe Costanzo Zammataro del 1988 “iapicu”, e Giuseppe Lo Re. Per trattare la loro posizione la gup ha già fissato la data del 31 gennaio.