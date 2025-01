Maltempo, crolla una palazzina nel centro di Palermo: nessun ferito

Settanta interventi già eseguiti e 70 ancora in coda a causa del maltempo che ha imperversato per tutta la giornata a Palermo. Una lunga giornata di lavoro per i vigili del fuoco alle prese con i danni provocati nel capoluogo e in provincia. Le squadre di soccorso sono intervenute in vicolo Vannucci nel cuore del centro storico dove è crollata una palazzina disabitata. Nessun ferito. Alcune strade si sono allagate, tanto che il sottopasso di via Belgio è stato chiuso lato monte.

A lanciare l’allarme è stata l’Amap, la società che gestisce le reti idriche e fognarie in città. Allagamenti anche nella zona di Partanna e Mondello, nell’area di Barcarello, in via Messina Marine, via Ugo La Malfa e dintorni. Via Imera dalle 17.30 è stata chiusa al transito per allagamento. Tombini esplosi in corso Alberto Amedeo nel pomeriggio. Allagamenti che hanno paralizzato il traffico. Disagi anche allo Zen e sulla statale 113. Alberi sono caduti in via Montelepre, a San Martino delle Scale, a Villabate, Ficarazzi, Corleone e Partinico. Qualcuno è finito sulle auto parcheggiate. Alberi caduti anche in via Roma. In corso Vittorio Emanuele, si è anche verificato il distacco di pietra marmorea dalla chiesa di San Matteo. Non si sono registrati feriti. Critica la situazione a Cefalù. Il vento e il mare hanno spazzato un lido e un ristorante. Sono anche stati dirottati due voli che erano diretti all’aeroporto Falcone Borsellino. Si tratta del Barcellona Vueling, deviato a Napoli e il Roma Fiumicino Ryanair, che atterrerà a Trapani. (ANSA).