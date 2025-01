Eolie isolate per il maltempo: solo una nave attracca con difficoltà a Lipari e Salina

Eolie isolate dal tardo pomeriggio di ieri per via di un graduale peggioramento delle condizioni meteomarine che dovrebbe raggiungere il loro apice nel primissimo pomeriggio. L’unico mezzo, partito da Milazzo, alla volta di Vulcano, Lipari e Rinella (Salina) è stata la nave «Nerea» di Caronte&Tourist. Il mezzo, dopo aver rinunciato, nonostante vari tentativi, di approdare a Vulcano, a causa del mare in tempesta e delle raffiche di vento, ha avuto serie difficoltà a fermarsi nel porto di Sottomonastero, a Lipari.

Dopo una prima manovra, durante la quale ha toccato (lievissimi i danni) uno dei bracci dell’approdo aliscafi di Punta Scaliddi, la nave, con una seconda manovra, è riuscita ad attraccare, sempre tra grandi difficoltà, consentendo così lo sbarco di passeggeri (molti dei quali bloccati dalla sera prima a Milazzo) e mezzi. Ha proseguito, poi, per Salina.

Per via dell’allerta rossa tutte le scuole dell’arcipelago (che comprende sette isole) sono rimaste chiuse con ordinanza sindacale.