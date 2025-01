Stromboli, torna la luce dopo oltre 8 ore di isolamento a Ginostra

Dopo oltre 8 ore di disagi, è tornata la luce a Ginostra. Tre tecnici giunti da Stromboli in gommone si sono recasi nella minuscola frazione che, a seguito delle piogge della notte scorsa si è trovata a dover restare, nuovamente, senza energia elettrica. Il coordinatore del "Comitato per Ginostra", Gianluca Giuffrè aveva protestato per l'ennesimo isolamento di Ginostra.