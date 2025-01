Ultimo appuntamento con la messa in diretta su Rtp (canali 19 e 864) e Tgs (canale 13) e in diretta su www.gazzettadelsud.it domani, a partire dalle 10,20 dalla chiesa Madonna delle Lacrime di Villaggio Padre Annibale a Bordonaro. A presiedere il rito padre Giuseppe Di Stefano. La messa sarà trasmessa in replica alle 18 su Rtp.