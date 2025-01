Messinaservizi denuncia: "Vergognoso e inaccettabile il comportamento di alcuni condomini nel giorno dell'indifferenziata"

Ancora una volta, il giorno dedicato al conferimento dei rifiuti indifferenziati si trasforma in un’amara constatazione per Messinaservizi Bene Comune e la Polizia Municipale. Diversi condomini di via Olimpia, viale Regina Elena e viale Giostra sono stati sorpresi a gettare ogni tipo di rifiuto nei cassonetti, ignorando le regole di differenziazione. Una situazione definita “vergognosa e inaccettabile” dalla partecipata che gestisce la raccolta rifiuti, che ha denunciato l’accaduto in un post sui social.

Nel post

La raccolta dell’indifferenziato non deve essere considerata un “libera tutti”. Materiali che potrebbero essere riciclati vengono invece smaltiti insieme ai rifiuti non recuperabili, un comportamento che non solo viola le norme, ma vanifica gli sforzi di chi quotidianamente si impegna nella raccolta differenziata.

Messinaservizi nel posto odierno ha sottolineato come questi episodi non siano semplicemente frutto di distrazione, ma rappresentino una mancanza di rispetto per l’intera comunità. “Ogni settimana ci troviamo di fronte alla stessa situazione – si legge nel comunicato – con materiali differenziabili gettati senza alcun criterio. Un atteggiamento che non possiamo tollerare”.