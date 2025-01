Messina, mucca cade in un pozzo a Minissale: i vigili del fuoco la salvano con un'autogrù

Questa sera, nel rione Minissale, zona sud di Messina, una mucca caduta accidentalmente in un pozzo è stata salvata dai vigili del fuoco. Operando dall'interno del complesso Poker, i soccorritori hanno imbracato l'animale con cautela e utilizzato un'autogrù per sollevarlo in sicurezza.

L’intervento, condotto con grande attenzione, si è concluso con successo, garantendo l'incolumità della mucca e attirando l'attenzione dei residenti, che hanno assistito con sollievo al recupero.