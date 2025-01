Barcellona ricorda il giornalista Beppe Alfano a 32 anni dalla sua uccisione

La piantumazione di un ulivo in Piazza Alfano, simbolo di resistenza e speranza, a cura degli studenti dell’Istituto “E. Fermi”. L’albero rappresenta l’eredità di Alfano: idee che continuano a germogliare e ispirare.

Il convegno in memoria di Beppe Alfano all’Auditorium Parco Maggiore La Rosa, con la partecipazione di rappresentanze studentesche di tutte le scuole cittadine. Il convegno ha visto interventi di grande spessore, tra cui quello di Marisa Garofalo, sorella della testimone di giustizia Lea Garofalo, del giornalista Paolo De Chiara e del procuratore capo Giuseppe Verzera.

Testimonianze di coraggio e impegno

Marisa Garofalo ha raccontato la storia di sua sorella Lea, vittima della 'ndrangheta, evidenziando il prezzo del coraggio e la necessità di sostenere i testimoni di giustizia. Paolo De Chiara ha esortato i giovani a non essere indifferenti e a combattere la mafia attraverso la conoscenza e l’impegno personale. Il Procuratore Verzera ha sottolineato il ruolo cruciale delle istituzioni e del giornalismo nella lotta contro una mafia che oggi opera con metodi sempre più sofisticati. Il contributo della famiglia Alfano Giusy Benigno, nipote di Beppe Alfano, ha condiviso il suo impegno accademico e personale per far luce sulla verità sull’omicidio del nonno. Giusy ha reso la memoria di Beppe, parte integrante della sua vita e del suo percorso accademico. La sua tesi di laurea in diritto processuale penale, discussa di recente, è un’analisi rigorosa e approfondita del 'caso Alfano', in cui ha studiato gli atti giudiziari, le sentenze e i verbali legati all’omicidio. Con questo lavoro ha messo in evidenza le lacune normative che hanno ostacolato una piena revisione del processo, sostenendo con fermezza l’inammissibilità della richiesta di annullamento della condanna avanzata dal mandante Giuseppe Gullotti e soffermandosi sull'istituto della Revisione. Giusy, con il supporto della madre Sonia Alfano, ha scelto di combattere con determinazione per far emergere la verità non ancora completamente svelata sugli esecutori e i mandanti di questo crimine efferato. Il suo impegno rappresenta un esempio di come la memoria possa trasformarsi in azione concreta e in un richiamo di giustizia per le nuove generazioni.