Messina, un pezzo di gesso si stacca dal controsoffitto della chiesa di Santa Maria Gesù Inferiore a Provinciale: edificio temporaneamente chiuso

A seguito del distacco di una porzione di gesso dal controsoffito decorativo della chiesa Santa Maria di Gesù Inferiore a Provinciale, in via del tutto cautelativa per la sicurezza dei fedeli che accedono in chiesa, il parroco don Bartolo Calderone ha disposto la chiusura temporanea dell’edificio in attesa di verifica da parte dell’Ufficio tecnico diocesano e della successiva messa in sicurezza.

Le celebrazioni si svolgeranno nel salone parrocchiale, fino a nuova comunicazione.