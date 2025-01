Messina, in fiamme una baracca disabitata del Rione Taormina. Evacuate alcune casette limitrofe

Un incendio è scoppiato questa mattina in una delle baracche di via Taormina. Si tratta di una delle casette ormai vuote che si trovano di fronte al Policlinico. Non ci sono feriti. È stato tuttavia necessario, per precauzione, far allontanare le persone che ancora risiedono nelle casette vicine a quella andata a fuoco. Una parte di queste case, infatti, da tempo sono disabitate. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale coordinati dal comandante Giovanni Giardina.