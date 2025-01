La pioggia abbondante caduta questo pomeriggio a Messina ha causato notevoli disagi in zona viale Annunziata, all’altezza della rotatoria che incrocia con viale Regina Elena. L’acqua proveniente da monte ha creato un vero e proprio fiume che ha sommerso la strada, allagando gran parte del marciapiede. Non pochi i disagi per chi si è trovato a dover attraversare in quel punto.