Disagi a Maregrosso per una cabina elettrica andata in tilt. Alcuni passanti hanno notato del fumo uscire da una piccola cassetta elettrica che si trova lungo la via Roosevelt a ridosso di un noto centro commerciale. Nella zona è anche mancata la corrente elettrica per alcuni minuti. Sono intervenuti I vigili del fuoco che hanno transennato l'area in attesa dell'arrivo dei tecnici della società elettrica.