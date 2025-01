Sulla strada statale 289 "Di Cesarò", è provvisoriamente chiuso il tratto in direzione innesto con la statale 120, tra il km 18,000 e il km 34,000, a causa di un mezzo pesante incidentato a San Fratello, in provincia di Messina. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e il recupero del mezzo, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità.