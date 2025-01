In servizio nello Stretto di Messina un nuovo mezzo nella flotta Blu Jet: è l'aliscafo Star

In servizio dal 31 dicembre un nuovo mezzo nella flotta di Blu Jet (Gruppo FS). L'aliscafo Star, costruito nel 2019, lungo 30 metri, largo 9 metri, può trasportare fino a 300 passeggeri, ed è stato noleggiato da Blu Jet per effettuare il servizio fra le due sponde dello Stretto, fra i porti di Messina e Villa San Giovanni.

Sono 32 le corse dei mezzi veloci di Blu Jet fra Messina e Villa San Giovanni, con orari in connessione con i treni a lunga percorrenza che fermano a Villa San Giovanni, in arrivo e in partenza da Reggio Calabria per Roma, Milano, Torino e Venezia, per una migliore intermodalità nave-treno.