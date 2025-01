Un incidente, fortunatamente senza conseguenze, si è verificato in autostrada sulla A20 Messina-Palermo in direzione Messina. Per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto ha perso il controllo e si è ribaltata al km 30 all'altezza dell'abitato di Torregrotta.

Sul posto il personale della polizia stradale e gli ausiliari del traffico.