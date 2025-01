Primo incidente dell'anno a Messina: poco dopo la mezzanotte scontro in via Adolfo Celi, all'intersezione con la via Bartolomeo Colleoni a Minissale, tra una Citroen C1 e uno scooter. Ad avere la peggio il conducente dello scooter, trasportato in ospedale a seguito delle fratture riportate. Il giovane non è in periocolo di vita, il mezzo è stato posto sotto sequestro. Indaga la Polizia Municipale.