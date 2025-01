Messina, pompieri intervenuti in due abitazioni nella notte di San Silvestro. Auto in fiamme a Gravitelli

Notte di capodanno tutto sommato, tranquilla per i vigili del fuoco che sono dovuti intervenire solo per un paio di incendi in abitazione. Il più serio in via Trebbia nella zona di Cristo Re. Un incendio si è sviluppato sul balcone di un’abitazione all’ultimo piano di un condominio dove in quel momento non c’era nessuno in casa. Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere l’incendio e hanno dovuto utilizzare l’autoscala. Distrutto il condizionatore e anche gli infissi dell'abitazione. Un secondo incendio in abitazione è avvenuto a Faro Superiore, in piazza, anche in questo caso due mezzi sono dovuti intervenire intorno all’una.

A Gravitelli, invece, la carcassa di un'auto è stata posta al centro della carreggiata di via Pietro Castelli ed è stata data alle fiamme