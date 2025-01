Capodanno con falò a Messina: "Lasciateci liberi di festeggiare". E così è stato alle Case Gialle

Raccomandazioni, blitz preventivi e striscioni esposti: tutto questo ha condito la vigilia alle Case Gialle di Bordonaro. Dopo la mezzanotte, però, il grande falò che era stato preparato è divampato ancora una volta. Come sempre. Non sarà stato delle dimensioni che qualcuno avrebbe voluto ma, in un modo o nell'altro, di legna da ardere, all'ultimo momento, ne è saltata fuori in quantita sufficiente per portare avanti una tradizione che, a questo punto, nessuno riuscirà ad arrestare. Lo dicono i fatti. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza a seguito dell'imponente lingua di fuoco al centro della piazza del popolare rione. Al prossimo Capodanno!