Botti di Capodanno a Messina, 31enne ferito per lo scoppio di un petardo. E' ricoverato al Policinico

Un ferito a Messina per i festeggiamenti della notte di Capodanno. Si tratta di un giovane di 31 anni rimasto ferito alla mano per lo scoppio di un petardo. E’ accaduto al rione Bisconte, intorno all’una di notte, durante i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. Il giovane ha riportato un trauma alla mano con fratture alle dita, è ricoverato al Policlinico con una prognosi di 30 giorni. Nonostante i divieti imposti da un’ordinanza del sindaco, e i numerosi sequestri di materiale pirotecnico a mezzanotte a Messina si è festeggiato con l’esplosione di botti, petardi e fuochi d’artificio.

Gran lavoro dei vigili del fuoco che sono stati impegnati per tutta la notte. Al rione Gravitelli, in via Pietro Castelli, sono intervenuti per spegnere l’incendio di un’auto che questa mattina è stata già rimossa. Sono anche intervenuti per altro incendio che si è verificato in un rudere di piazza San Rocco a Faro Superiore. Complessivamente sono stati 12 gli interventi effettuati nella notte di Capodanno tra Messina e Provincia.