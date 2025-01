Anche a Messina la marcia per la Pace: alle 18 partenza da Piazza Cairoli

Messina si prepara ad accogliere il nuovo anno con un evento che unisce fede, solidarietà e impegno civile. La Comunità di Sant’Egidio, insieme all’Arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela, alla Comunità Islamica di Messina, ai sindacati confederali CGIL, CISL e UIL e a numerose realtà ecclesiali e associative locali, invita tutti a partecipare alla Marcia per la Pace, che si terrà il 1° gennaio, in occasione della Giornata Mondiale della Pace.

L’iniziativa, che prende il titolo “Pace in tutte le terre” dall’enciclica Pacem in Terris di Giovanni XXIII, si colloca nel solco delle celebrazioni mondiali a sostegno del Messaggio per la Pace di Papa Francesco. Quest’anno, il tema scelto dal Santo Padre – “Rimetti a noi i nostri debiti, concedici la tua pace” – invita alla riflessione sul perdono e sulla riconciliazione come strumenti per costruire una società più giusta e solidale.