Pietro Nuccio nuovo direttore generale dell'Università di Messina, la scelta "interna" della rettrice Spatari

È quello di Pietro Nuccio il nome proposto in senato accademico dalla rettrice dell'Università di Messina Giovanna Spatari per il ruolo di direttore generale. L’ultimo passaggio adesso in Consiglio d’amministrazione, convocato per mezzogiorno. Si tratta, dunque, di una scelta interna: Nuccio è già dirigente dell’ateneo, direttore dei Servizi didattici e dell’Alta formazione, dal luglio scorso è Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.