Messina, tutto pronto per il Giubileo della speranza. Diretta su Rtp dalle 17:45

La Croce, allestita da mons. Giuseppe Costa, membro della commissione diocesana giubilare (insieme ai confratelli Roberto Romeo, Francesco Broccio, Massimo Cucinotta, Nino Basile e Bartolo Saltalamacchia), è stata collocata a terra dinanzi l’altare con ai lati la corona di spine e un corno di montone, lo Yobel, che richiama l’etimologia della parola Giubileo ed era utilizzato per indicare l’inizio del Giorno dell’espiazione; una festa che ricorreva ogni anno, ma assumeva un significato particolare in coincidenza con l’inizio dell’Anno Santo.

Tutto è pronto per il grande Giubileo della Speranza che si aprirà oggi a Messina come in tutte le diocesi. Alle 17:45 su Rtp la diretta del rito che inizierà nella concattedrale del SS. Salvatore con la proclamazione del Vangelo e la lettura di alcuni passi della Bolla di indizione giubilare “Spes non confundit” ; da qui partirà il corteo con il grande Crocifisso scelto dall’arcivescovo Giovanni Accolla, proveniente dalla chiesa di Santa Chiara a Giostra che verrà portato in corteo fino a piazza Duomo.

Subito dopo la venerazione si proseguirà in Cattedrale con la celebrazione. Tantissimi i fedeli provenienti da tutte le parti dell’arcidiocesi attesi per oggi; nei giorni scorsi si è tenuta in Prefettura una riunione per programmare insieme alla Questura un piano di sicurezza che vedrà impegnati, a sostegno delle Forze dell’ordine, i volontari delle associazioni di Protezione Civile. L’ingresso in piazza Duomo del corteo che attraverserà il Corso Cavour, avverrà dal lato di via Primo settembre.