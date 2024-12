Il docente Unime Filippo Grasso nuovo responsabile del dipartimento Turismo della Dc in provincia di Messina

Il docente Unime Filippo Grasso è il nuovo responsabile del dipartimento Turismo della Democrazia Cristiana in provincia di Messina. La nomina gli è stata conferita da Caterina Mendolia Pirandello, responsabile regionale dipartimento Turismo. "Ringrazio Totò Cuffaro e Caterina Mendolia Pirandello per avermi dato l'opportunità di entrare a far parte della famiglia della DC - dichiara Filippo Grasso -.

Darò il mio contributo per lo sviluppo del settore e lavorerò per promuovere le bellezze naturali, culturali e storiche della provincia di Messina, sviluppando strategie per un turismo sostenibile che rispetti l'ambiente e le comunità locali". "Filippo Grasso saprà contribuire attivamente alla promozione di politiche e iniziative legate al settore turistico in provincia di Messina - dichiara Caterina Mendolia Pirandello -. Auguro, a nome della Democrazia Cristiana, buon lavoro". Grasso è stato nella precedente governance accademica delegato del Rettore per il Turismo ed è impegnato attivamente a livello regionale con l'Unione nazionale delle pro loco e altre importanti realtà associative come Camminare i Peloritani.