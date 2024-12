Un nuovo incidente, questa volta fortunatamente senza conseguenze, è avvenuto oggi (vigilia di Natale) a Messina. Il sinistro si è verificato alle 14 circa poco prima dello svincolo di Gazzi al km 5600 in direzione Catania.

Per cause in corso di ricostruzione da parte della polizia stradale sottosezione A20, sono entrate in collisione due vetture, una Citroen C3 e una mini Cooper One. Feriti lievi e traffico rallentato.