Messina e provincia nella bufera: strade chiuse, pali crollati e rami spezzati dal vento. Chiuse ville e cimiteri FOTO

E' una vera e propria bufera di vento e pioggia quella che si è abbattuta su Messina. Fortissime raffiche e temporali sparsi non hanno dato tregua alla provincia dello Stretto. A causa del vento è al momento chiuso un tratto della strada statale 113 Settentrionale Sicula, in entrambe le direzioni, in località Gioiosa Marea (Messina). Fino a quando non si avranno condizioni meteo favorevoli, è prevista una deviazione sulla A18 Messina-Catania. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento.

Anche in città la situazione è preoccupante a causa della caduta di grossi rami dagli alberi anche in pieno centro, sulla via Garibaldi. In via Luciano Manara un palo sferzato dal vento ha colpito un'auto in sosta. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco, ma anche delle tre squadre di pronto intervento di MessinaServizi che si attivano in occasioni del genere. Già da questa mattina all'opera per liberare strade da rami crollati.