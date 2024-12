Un incidente si è verificato questa sera a Messina sulla tangenziale in direzione Palermo dopo la galleria Perara. Una Peugeot 206 Station si è ribaltata: a bordo c'erano padre e fliglio di 6 anni, di origini filippine. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso, mentre figlio è rimasto illeso. Entrambi sono stati estratti dall'abitacolo dai vigili del fuoco.

Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso.